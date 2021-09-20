В «Единой России» не подтвердили отказ Лаврова и Шойгу от депутатских мандатов

Окончательное решение о возможном отказе министра иностранных дел Сергея Лаврова и министра обороны России Сергея Шойгу от мандатов депутатов Государственной думы РФ в случае победы «Единой России» на выборах еще не принято, заявил заместитель секретаря генсовета политической партии Сергей Перминов, сообщает ТАСС.

«Пока ничего не изменилось. Идут консультации», — сказал Перминов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что министры, возглавляющие федеральную пятерку предвыборного списка «Единой России», приняли решение сдать мандаты.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак ранее заявлял, что кандидаты от партии еще не сообщали, как собираются распорядиться депутатскими мандатами.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что итоги избирательной кампании огласят в 14:00 по московскому времени.