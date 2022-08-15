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Технологии
15 августа 2022  11:41
Александр Хевронин

В энергосистеме Татарстана установлен рекорд летнего потребления электрической мощности

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В энергосистеме Татарстана установлен новый рекорд летнего потребления электрической мощности в период экстремально высоких температур (ПЭВТ). Об этом сообщает пресс-служба филиала системного оператора — Регионального диспетчерского управления РТ.

Максимум ПЭВТ оказался зафиксирован 8 августа этого года при среднесуточной температуре +24,4 градуса. Он составил свыше 4,1 ГВт, что на 127 МВт больше, чем 3 августа прошлого года при среднесуточной температуре +27,1 градуса.

Ключевым фактором увеличения потребления мощности стал рост потребностей предприятий нефтеперерабатывающего комплекса и производителей электрооборудования.

Специалисты системного оператора заблаговременно сформировали резерв генерирующего оборудования для стабильной работы энергосистемы Татарстана, подчеркнули в региональном диспетчерском управлении.

#Татарстан #электричество
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