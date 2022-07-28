В Энергодаре заявили, что украинский беспилотник в ночь на 28 июля нанес удар по поселку

Вооруженные силы Украины в ночь на 28 июля с помощью беспилотного летательного аппарата нанесли удар по поселку в Энергодаре Запорожской области, где проживают сотрудники Запорожской АЭС. Об этом заявили в пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) города, передает ТАСС.

«В ночь с 27 на 28 июля ударный беспилотник украинских силовиков нанес удар по поселку Сосновый Бор г. Энергодар, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС», —утверждают в ВГА.

По информации связанных с Россией властей города, в результате атаки получил повреждения жилой дом, однако «жертв удалось избежать».

Ранее, 20 июля, в Запорожской ВГА рассказали, что украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Вскоре после этого Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ход событий, опираясь на сведения только из официальных российских источников.