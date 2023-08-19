В Энергодаре при атаке беспилотниками ВСУ пострадали четыре человека

В Запорожской области ВСУ атаковали беспилотниками жилой дом в Энергодаре, сообщает ТАСС.

Боевики киевского режима нанесли удар двумя БПЛА по многоэтажному зданию. Не менее четырех человек получили травмы.

Ранее агентство сообщало, что накануне утром из-за обстрела со стороны ВСУ случился пожар в многоэтажке по улице Строителей. Позднее обстрел повторился.