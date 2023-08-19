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В Энергодаре при атаке беспилотниками ВСУ пострадали четыре человека
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В Запорожской области ВСУ атаковали беспилотниками жилой дом в Энергодаре, сообщает ТАСС.
Боевики киевского режима нанесли удар двумя БПЛА по многоэтажному зданию. Не менее четырех человек получили травмы.
Ранее агентство сообщало, что накануне утром из-за обстрела со стороны ВСУ случился пожар в многоэтажке по улице Строителей. Позднее обстрел повторился.
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