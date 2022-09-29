В Энергодаре опровергли информацию о возгорании второго энергоблока Запорожской АЭС

Возгорания на втором энергоблоке Запорожской АЭС нет, станции ничего не угрожает. Об этом заявили в пророссийской военно-гражданской администрации Энергодара, опровергнув появившуюся ранее в Сети информацию, передает ТАСС.

«Нет никакого возгорания. Второму энергоблоку ничего не угрожает. Никакой угрозы нет», — пояснил собеседник агентства.

О возгорании на атомной электростанции ранее сообщил местный Telegram-канал «Главное в Энергодаре». Также в нем была опубликована фотография, на которой был запечатлен столб дыма в районе АЭС. Позднее этот пост был удален. Кроме того, сославшись на местных жителей, канал написал, что в сторону станции выдвинулись расчеты пожарных и скорой помощи, отмечает РБК.

Запорожская АЭС является наиболее крупной и мощной атомной электростанцией в Европе. Вскоре после начала инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине станцию заняли российские военные. Сейчас она не вырабатывает электроэнергию: пятый блок вывели в холодный останов 8 сентября, а шестой — 11-го.

С июля Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах АЭС. В начале сентября на станции побывала миссия МАГАТЭ, однако российская сторона увидела предвзятость в докладе международного агентства. Позднее СМИ узнали, каков может быть статус Запорожской АЭС в будущем.