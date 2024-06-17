В элитную бригаду на защиту Родины: из Нижнекамска на СВО убыли три контрактника

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Очередная команда заключивших контракты военных отправилась сегодня в зону спецоперации из Нижнекамского района. Провожали бойцов уже по традиции на плацу военкомата. Пожелать удачи пришли представители духовенства и движения «Боевое братство».

Сегодня в строю стояло не так много бойцов — всего три человека. Уже через несколько дней они пополнят одно из считающихся элитным соединений Российской армии — 80-ю арктическую бригаду. Одним из новобранцев стал Иван. По его словам, он уже давно хотел подписать контракт.

«Все дела сделал. Есть желание идти по контракту, изнутри идет. Есть желание служить, Родину защищать», — объяснил свою мотивацию Иван.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Защищать Родину — дело святое, заявил в свою очередь настоятель храма Воскресения Христова отец Александр Колчерин, который сегодня напутствовал солдат.

«Человек идет не убивать, человек идет защищать свою страну. И сейчас в нашем мире мы защищаем не только наши физические границы, а границы нашей духовной свободы, духовных ценностей», — выразил уверенность священнослужитель.

Власти района и республики продолжают активно поддерживать бойцов и тех, кто еще только решил пополнить ряды Вооруженных сил. Сейчас общий размер единовременной материальной помощи новым контрактникам может доходить до миллиона рублей с учетом мер поддержки от городов, муниципальных районов и предприятий Татарстана.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Они будут делать историю, и они будут определять будущее нашей страны. От их стойкости, мужества будет зависеть очень многое. Мы должны их поддерживать в любой ситуации. Это будет придавать им сил, которые очень необходимы на передовой», — отметил военный комиссар Нижнекамска и Нижнекамского района Газинур Ситдиков.

Сразу после построения бойцы отправились к месту несения службы. Уже оттуда, получив обмундирование и пройдя необходимые курсы, они попадут в зону проведения специальной военной операции.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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