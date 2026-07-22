В элитном районе Татарстана продают два дома отдыха за 65 и 50 млн рублей

На территории ДНТ «Лес» продается отдельно стоящее трехэтажное здание общей площадью 1300 м². Цена – 65 млн рублей. К объекту прилагается земельный участок 20 соток в аренде на 40 лет.

Здание оснащено автономной газовой котельной, собственной скважиной с питьевой водой и современной аэрационной станцией для очистки стоков (очистка более 90%, без запаха). Имеется отдельный вход, высота потолков 2,6 м. Отделка отсутствует, требуется ремонт. Парковка – на прилегающей улице.

Объект расположен в сосновом бору, рядом с Волгой. По данным объявления, здание может быть использовано под апартаменты, пансионат для пожилых, спа-комплекс, реабилитационный или медицинский центр.

Второй объект находится в СНТ «Авиатор». Здесь продается действующая база отдыха за 49,3 млн рублей. Земельный участок площадью 43 сотки и все постройки находятся в собственности продавца.

Общая площадь всех строений – 4300 м². На территории размещены 16 отдельных домов, банный комплекс, хозяйственные постройки, кухня, веранда, душевые, санитарные узлы и зона отдыха. Отделка чистовая, объект полностью готов к эксплуатации и, по заявлению владельца, приносит регулярный доход.