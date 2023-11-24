В Электростали задержали 16 работников склада Wildberries

Полицейские задержали 16 иностранцев в подмосковной Электростали за нарушение миграционного законодательства, сообщают в ГУ МВД России по Московской области.

«На каждого из них наложен штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. Трое нелегальных мигрантов выдворены из страны», – отметили в ведомстве.

В той же Электростали находится сортировочный центр Wildberries, где, судя по сообщению маркетплейса, правоохранительные органы сейчас также проверяют документы у сотрудников, сообщает РИА Новости.