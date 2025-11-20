В электронной энциклопедии Tatarica может появиться ИИ

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Институте татарской энциклопедии и регионоведения Татарстанской Академии наук задумались о внедрении ИИ в электронную энциклопедию Tatarica. Такими планами поделилась директор ИТЭР Эльмира Галимова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«На сегодняшний день мы ведем модернизацию нашего портала Tatarica. Решается вопрос финансирования о внедрении искусственного интеллекта для удобства работы. Чтобы и школьники могли обратиться с любым вопросом, и искусственный интеллект мог человеческим голосом рассказать ту или иную историю», – рассказала директор Института.

Также в планах внедрение новых модулей: электронной библиотеки и «модуля для туристов» с картами и учреждениями, которые можно посетить. По словам Галимовой дорожная карта уже разработана, составлена смета, а президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов все предложения Института уже утвердил.

«Я об этому говорю, потому что Татарстан – лидирующий регион, но в плане внедрения искусственного интеллекта в область энциклопедистики мы отстаем. Это есть в Якутии, Башкортостан «на грани запуска», – сказала Галимова на пресс-конференции.