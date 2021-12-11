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Ру Тат
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Транспорт
11 декабря 2021  06:05

В электричках Татарстана перестанут продавать билеты по безналичному расчету

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В пригородных поездах, курсирующих по Татарстану, перестанут продавать билеты по безналичному расчету, сообщает компания «Содружество».

«В связи с отсутствием устойчивого интернет-соединения на полигоне обслуживания пригородной пассажирской компании с 11 декабря оформление билетов в пути следования будет осуществляться только за наличный расчет», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что при отказе от оплаты проезда пассажир будет считаться безбилетным и на него будет составлен акт о штрафе за безбилетный проезд. Кроме того, он обязан будет покинуть поезд на ближайшей станции.

Безналичная форма оплаты действует во всех пригородных кассах и билетопечатающих автоматах.

#безналичная оплата проезда
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