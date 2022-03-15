В Елабужскую лабораторию по переливанию крови поступило оборудование за 6 млн рублей

В Елабужскую центральную районную больницу поступило новое оборудование для клинико-диагностической лаборатории, в том числе современный биохимический анализатор крови, в бактериологическую — бокс микробиологической безопасности БМБ-II Ламинар-С. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

Биохимический анализатор крови способен провести 480 исследований. Для сравнения, предыдущий аппарат способен выполнить всего 240 исследований в час. Медики отмечают, что оборудование позволяет увеличить количество исследований, в том числе в рамках медосмотра диспансеризации взрослого населения.

«Биохимический анализатор стоимостью 6 млн рублей закупили за счет местного бюджета по поручению главы. Скоро в районную больницу поступит еще несколько новых аппаратов», — уточнили в администрации.

В частности, ожидается поставка центрифуг, микроскопов, аппарата для определения параметров свертываемости крови, аппаратов для окраски и фиксации мазков и дозаторы. «Огромную благодарность хочется выразить администрации города за оказанную помощь в приобретении лабораторного оборудования», — поделилась заведующая клинико-диагностической лаборатории ЕЦРБ Миляуша Мухамадиева.

Существенная помощь больнице от администрации района была оказана и в прошлом году. Так, поступило два УЗИ аппарата экспертного класса со всеми необходимыми датчиками, а также полностью оснащено рабочее место ЛОР-врача.