В Елабужском стационаре ЦРБ после капремонта открылись молельные комнаты

Фото: t.me/mr_Rustem_Nuriev

В Елабужском стационаре ЦРБ после капитального ремонта снова начали работу молельные комнаты для православных и мусульман. Об этом сообщил глава района Рустем Нуриев.

«В Елабужском стационаре ЦРБ после капремонта снова открылись молельные комнаты: для православных и мусульман. С сегодняшнего дня их могут посещать все верующие, которые проходят здесь лечение», – написал он в своем Telegram-канале.

Глава района также поблагодарил местных жителей, которые приняли участие в обустройстве молельных комнат и помогли завершить работы.