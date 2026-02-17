news_header_top
Общество 17 февраля 2026 16:36

В Елабужском стационаре ЦРБ после капремонта открылись молельные комнаты

В Елабужском стационаре ЦРБ после капитального ремонта снова начали работу молельные комнаты для православных и мусульман. Об этом сообщил глава района Рустем Нуриев.

«В Елабужском стационаре ЦРБ после капремонта снова открылись молельные комнаты: для православных и мусульман. С сегодняшнего дня их могут посещать все верующие, которые проходят здесь лечение», – написал он в своем Telegram-канале.

Глава района также поблагодарил местных жителей, которые приняли участие в обустройстве молельных комнат и помогли завершить работы.

