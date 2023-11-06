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В елабужском селе Танайка готовится к сдаче новый парк
Парк в селе Танайка Елабужского района Татарстана готовится к сдаче. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, строительство парка на сегодняшний день завершено на 99%.
По проекту парка в Танайке предусмотрено обустройство детской игровой площадки, спортивной зоны с тренажерами и места для проведения мероприятий.
В новом общественном пространстве завершено обустройство универсальной спортивной площадки с бетонным основанием, установлены ротонда и фонари. Также в парке благоустроены дорожки для прогулок и посажены молодые деревья.
Новый парк появился на средства гранта нефтяников и муниципального бюджета.
Фото: пресс-служба Елабужского района РТ.
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