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Руc Тат
Общество 6 ноября 2023 22:34

В елабужском селе Танайка готовится к сдаче новый парк

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В елабужском селе Танайка готовится к сдаче новый парк

Парк в селе Танайка Елабужского района Татарстана готовится к сдаче. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, строительство парка на сегодняшний день завершено на 99%.

По проекту парка в Танайке предусмотрено обустройство детской игровой площадки, спортивной зоны с тренажерами и места для проведения мероприятий.

В новом общественном пространстве завершено обустройство универсальной спортивной площадки с бетонным основанием, установлены ротонда и фонари. Также в парке благоустроены дорожки для прогулок и посажены молодые деревья.

Новый парк появился на средства гранта нефтяников и муниципального бюджета.

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ.

#парки и скверы татарстана
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