В елабужском селе Танайка готовится к сдаче новый парк

Парк в селе Танайка Елабужского района Татарстана готовится к сдаче. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, строительство парка на сегодняшний день завершено на 99%.

По проекту парка в Танайке предусмотрено обустройство детской игровой площадки, спортивной зоны с тренажерами и места для проведения мероприятий.

В новом общественном пространстве завершено обустройство универсальной спортивной площадки с бетонным основанием, установлены ротонда и фонари. Также в парке благоустроены дорожки для прогулок и посажены молодые деревья.

Новый парк появился на средства гранта нефтяников и муниципального бюджета.