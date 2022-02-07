В елабужском селе Мальцево отремонтируют две дороги за 3 млн рублей

Фото: газета «Новая Кама».

В Поспеловском сельском поселении Елабужского района РТ состоялась отчетная сессия главы поселения, где было озвучено, что сделано и какие проблемы испытывают сельчане, пишет газета «Новая Кама».

Сегодня в поселении проживает почти 3 тыс. человек. Основная проблема сельчан — плохие дороги. Их щебенят по программе самообложения, но собранных средств не хватает. На приеме населения, который ранее провел глава района Рустем Нуриев, удалось частично решить этот вопрос. В этом году будут отремонтированы улицы Каринка и Челнинская в селе Мальцево, глава также решил выделить на эти цели дополнительно 3 млн рублей.

Ильсияр Закиров и Наталья Петрова обратились к главе района с жалобой на отсутствие фельдшера в Мальцевском фельдшерско-акушерском пункте, из-за чего там не ведется прием. Глава района дал задание главному врачу Елабужской Центральной районной больницы Рамилю Сафарову решить этот вопрос, организовать возможность работы фельдшера из Поспелово и в Мальцево.

Несмотря на проблемы, в Поспеловском сельском поселении ведется большая работа по благоустройству. В прошлом году на средства самообложения граждан был разбит парк в центре Поспелово. Там налажено освещение, установлены малые архитектурные формы, разбиты цветочные клумбы.

В 2022 году планируется завершить благоустройство прилегающей территории МФЦ; продолжить монтаж уличного освещения; установить памятник павшим в Великой Отечественной войне в селе Поспелово.