В Елабужском районе жители борются с бизнесменом, построившим СТО у стен частных домов

В Елабужском районе разгорелся конфликт между жителями деревни Большая Тарловка и предпринимателем, который практически вплотную к частным домам развернул крупную станцию техобслуживания для грузовиков. На участке площадью около двух тысяч квадратов выросло здание высотой около 10 метров, а рядом уже строится еще одно – все это, по словам сельчан, без каких‑либо официальных разрешений.

Фото предоставлено местными жителями

По словам местной жительницы, которая просила не указывать ее имени, строительство ведется на участках разных собственников, а обращения в прокуратуру, исполком и Земельную палату не дали результата.

«Автосервис работает с 2024 года – работает неофициально, территория закрыта, а органы власти бездействуют. Территория находится прямо на въезде в деревню, и заезжающие туда фуры часто перекрывают дороги, часто застревают. Работа СТО нигде не афишируется, но в интернете есть объявление о наборе персонала», – жалуется женщина.

Интересы жителей Большой Тарловки представляет юрист Ильдар Мухаметгареев. По его словам, на земле, предназначенной для индивидуального жилья, фактически стоит производственный объект площадью более 1500 квадратных метров – без разрешения на строительство и без соблюдения градостроительных требований.

Фото предоставлено местными жителями

В июле прошлого года местная прокуратура вместе с Земельно‑имущественной палатой Елабужского района провела проверку.

Как сообщили «Татар‑информу» в пресс‑службе прокуратуры РТ, проверка установила, что предприниматель самовольно занял участок и использует его без необходимых документов.

Фото предоставлено местными жителями

По итогам прокурорской проверки бизнесмена привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Однако, по словам жителей, это не повлияло на ситуацию: постройки не снесли, СТО продолжает работу, а новое здание растет.

«Получается, что, если ты хочешь построить незаконное строение, ты можешь его построить, несмотря на отсутствие разрешений и предписания, ввести в эксплуатацию, а когда поданы жалобы, тебе выпишут штрафы, ты их оплатишь и можешь продолжать работать дальше», – отмечают жители деревни.

«Фактически мы видим ситуацию, при которой предписания государственных органов и требования закона игнорируются», – добавил юрист в разговоре с «Татар-информом».

В то же время в пресс-службе Прокуратуры РТ отметили, что Елабужский городской прокурор подал в суд иск о сносе самовольной постройки за счет предпринимателя. Кроме того, в иске содержится требование привести в надлежащее состояние часть самовольно занятого участка.

Юристы, представляющие интересы жителей, заявляют, что согласны с иском и готовы добиваться исполнения закона в суде.