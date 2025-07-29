В Елабужском районе женщина разбудила дочь с внуком и спасла их от гибели в огне

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В селе Яковлево Елабужского района произошел пожар в одноэтажном доме на две квартиры. Одна из квартир пустовала, в другой жила семья. Возгорание возникло на веранде жилой квартиры.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, хозяйка квартиры была в огороде, когда увидела горение веранды. Она забежала внутрь и разбудила спящих внука 6 лет и дочку 23 лет.

Прибывшие пожарные ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет.

Предварительно, пожар произошел из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.