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Происшествия 29 июля 2025 20:12

В Елабужском районе женщина разбудила дочь с внуком и спасла их от гибели в огне

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В Елабужском районе женщина разбудила дочь с внуком и спасла их от гибели в огне
Фото: ГУ МЧС России по РТ

В селе Яковлево Елабужского района произошел пожар в одноэтажном доме на две квартиры. Одна из квартир пустовала, в другой жила семья. Возгорание возникло на веранде жилой квартиры.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, хозяйка квартиры была в огороде, когда увидела горение веранды. Она забежала внутрь и разбудила спящих внука 6 лет и дочку 23 лет.

Прибывшие пожарные ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет.

Предварительно, пожар произошел из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

#елабужский район рт #пожар
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