В Елабужском районе определили места, куда будет запрещено возвращать бездомных собак

Исполнительный комитет Елабужского района РТ опубликовал постановление об определении мест обитания бродячих животных, в которые их нельзя будет возвращать.

Таковыми являются детские площадки, общественные места и места для выгула домашних животных, а также территории прилегающие к многоквартирным домам. Кроме того, запрещен возврат животных на территории, прилегающие к местам общественного питания, произведений культуры, а также на кладбища и торговые зоны. Постановление вступило в силу с 9 сентября.

Возврат бездомных животных на прежнее место обитания является мерой обеспечения безопасности граждан и предотвращение вреда их здоровью и имуществу. Обычно бродячих животных отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и затем, если они не проявляют агрессии, возвращают в прежние места. Таким образом регулируется их численность и предотвращается распространение инфекций.