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Происшествия 19 июля 2024 16:51

В Елабужском районе возле знака «Дикие животные» насмерть сбили косулю

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На трассе М7 в зоне действия знака «Дикое животное» в Елабужском районе легковушка сбила внезапно выскочившую на дорогу косулю. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

От полученных травм животное скончалось на месте, сообщили в ведомстве.

Сотрудники комитета напоминают, что дикие животные могут появиться на проезжей части внезапно. Участки дорог, где возможно их появление, обозначены специальным дорожным знаком «Дикое животное». При виде знака водитель обязан сбросить скорость, объехать или пропустить животное, которое выскочило на дорогу.

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