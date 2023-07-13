В Елабужском районе восстанавливают нормативное водоснабжение трех сельских поселений

На восстановление бесперебойного водоснабжения в трех сельских поселениях Елабужского района Татарстана будет направлено около 20 млн рублей из республиканского бюджета. Об этом сегодня на совещании руководителей района сообщил и. о. директора МУП «Департамент ЖКХ ЕМР» Эдуард Гаязетдинов.

На сегодняшний день работы ведутся в Танаевском, Костенеевском и Альметьевском сельских поселениях. Речь идет о бурении дополнительных скважин, установке водонапорных башен, установке задвижек, утеплении резервных насосов, благоустройстве территории.

«Материалы имеются. Работы практически все выполнены. Замечаний и вопросов по выполнению работ нет», — доложил Эдуард Гаязетдинов.

Кроме того, в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в сельских поселениях организована работа по реконструкции и капитальному ремонту сетей газораспределения с заменой котлов в котельных, также финансируемая по республиканской программе. Объем финансирование составит около 2 млн рублей.