В Елабужском районе водитель Skoda Octavia погиб, влетев под фуру

Сегодня утром на 1020-м километре трассы М7 в Елабужском районе РТ водитель Skoda Octavia погиб, влетев под фуру.



Как сообщили в Прокуратуре РТ, по предварительным данным, водитель легковушки на большой скорости столкнулся с фурой Volvo.



На место выехал заместитель Елабужского городского прокурора Артур Князев. Сейчас выясняются подробности ДТП.