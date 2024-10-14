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Происшествия 14 октября 2024 10:04

В Елабужском районе водитель Skoda Octavia погиб, влетев под фуру

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Сегодня утром на 1020-м километре трассы М7 в Елабужском районе РТ водитель Skoda Octavia погиб, влетев под фуру.

Как сообщили в Прокуратуре РТ, по предварительным данным, водитель легковушки на большой скорости столкнулся с фурой Volvo.

На место выехал заместитель Елабужского городского прокурора Артур Князев. Сейчас выясняются подробности ДТП.

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