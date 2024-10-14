Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Елабужском районе водитель Skoda Octavia погиб, влетев под фуру
Сегодня утром на 1020-м километре трассы М7 в Елабужском районе РТ водитель Skoda Octavia погиб, влетев под фуру.
Как сообщили в Прокуратуре РТ, по предварительным данным, водитель легковушки на большой скорости столкнулся с фурой Volvo.
На место выехал заместитель Елабужского городского прокурора Артур Князев. Сейчас выясняются подробности ДТП.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников