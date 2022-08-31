На смену пустырям и ржавым качелям – в Елабужском районе за пять лет обновят 240 дворов

В Елабужском районе за пять лет реализации республиканской программы благоустроят 240 дворов. Из них за три года 119 территорий уже пережили второе рождение, а еще 97 обновят за следующие два года. На смену заброшенным пустырям с ржавыми качелями приходят комфортные, уютные дворики со всей необходимой инфраструктурой для жителей всех возрастов, отметил глава района Рустем Нуриев, открывая сегодня благоустроенный двор по улице Пролетарская, 24.

«Поздравляю вас с Днем Республики и Днем города! И я рад, что сегодня мы открываем новую благоустроенную площадку, где каждый из вас будет с комфортом проводить свободное от работы время, — сказал руководитель города. — Программа „Наш двор“, инициированная Президентом Республики Татарстан, Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, рассчитана на пять лет. За это время в нашем городе будут благоустроены 240 дворов. За три года работы по благоустройству были проведены в 119 из них. Объем финансирования составил 571 миллион рублей. Еще 97 дворов нашего города будут благоустроены в 2023 и 2024 году».

Благодаря этой программе там, где еще недавно были пустыри, устаревшие игровые элементы и ржавые качели, появляются безопасные места отдыха для детей и взрослых, организуются места для проведения досуга на придомовой территории и занятий спортом, расширяются и облагораживаются парковочные зоны, подчеркнул Нуриев.

«Сегодня я разделяю вашу радость по поводу обновления вашего двора и желаю всем хорошего настроения, семейного благополучия и крепкого здоровья», — отметил он.

Директор департамента строительства и ЖКХ Александр Томилин уточнил «Татар-информу», что работы по «Нашему двору» в этом году близятся к завершению. «На 93% выполнены дорожные работы, на 94% — освещение и на 85% — установка малых архитектурных форм», — отметил он.