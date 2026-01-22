news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 22 января 2026 20:29

В Елабужском районе утверждены два кадровых назначения

Читайте нас в
Телеграм
В Елабужском районе утверждены два кадровых назначения

В Елабуге на сессии района были приняты решения о новых кадровых назначениях. Начальником Земельно-имущественной палаты утверждена Эльмира Гилазова.

До этого она на протяжении нескольких лет работала в должности заместителя и хорошо знакома с направлением, которое теперь возглавила.

Также руководителем исполкома Елабужского района стала Эльмира Ахмадеева.

Глава района Рустем Нуриев, обращаясь к новому руководителю, отметил: «Желаю руководителю исполкома Эльмире Равильевне Ахмадеевой многих успешных лет работы на благо района в окружении надежных единомышленников».

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ.

#елабужский район
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Наиля Зиннатуллина вышла замуж за Тимура Нагуманова

Наиля Зиннатуллина вышла замуж за Тимура Нагуманова

22 января 2026
ЗАГС РТ назвал активный возраст материнства и отцовства в Татарстане

ЗАГС РТ назвал активный возраст материнства и отцовства в Татарстане

22 января 2026