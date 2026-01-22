В Елабужском районе утверждены два кадровых назначения
В Елабуге на сессии района были приняты решения о новых кадровых назначениях. Начальником Земельно-имущественной палаты утверждена Эльмира Гилазова.
До этого она на протяжении нескольких лет работала в должности заместителя и хорошо знакома с направлением, которое теперь возглавила.
Также руководителем исполкома Елабужского района стала Эльмира Ахмадеева.
Глава района Рустем Нуриев, обращаясь к новому руководителю, отметил: «Желаю руководителю исполкома Эльмире Равильевне Ахмадеевой многих успешных лет работы на благо района в окружении надежных единомышленников».
Фото: пресс-служба Елабужского района РТ.