В Елабужском районе утверждены два кадровых назначения

В Елабуге на сессии района были приняты решения о новых кадровых назначениях. Начальником Земельно-имущественной палаты утверждена Эльмира Гилазова.

До этого она на протяжении нескольких лет работала в должности заместителя и хорошо знакома с направлением, которое теперь возглавила.

Также руководителем исполкома Елабужского района стала Эльмира Ахмадеева.

Глава района Рустем Нуриев, обращаясь к новому руководителю, отметил: «Желаю руководителю исполкома Эльмире Равильевне Ахмадеевой многих успешных лет работы на благо района в окружении надежных единомышленников».