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В Елабужском районе участковый спас тонущего в реке пожилого мужчину
В селе Костенеево Елабужского района РТ старший участковый уполномоченный полиции Радик Гарипов спас тонущего в реке 69-летнего местного жителя. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как рассказал полицейский, рано утром он собирался на работу и вдруг услышал, как с расположенной недалеко от его дома речки доносятся крики о помощи. Не теряя времени, он поспешил к водоему и обнаружил там тонущего мужчину. Полицейский прыгнул в реку и помог тонущему мужчине выбраться на берег.
Оказалось, что это был 69-летний местный житель, который поскользнулся и упал в воду, направляясь в магазин. Полицейский отвез пожилого мужчину домой, после чего отправился на службу.
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