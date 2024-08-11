В Елабужском районе участковый спас тонущего в реке пожилого мужчину

В селе Костенеево Елабужского района РТ старший участковый уполномоченный полиции Радик Гарипов спас тонущего в реке 69-летнего местного жителя. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как рассказал полицейский, рано утром он собирался на работу и вдруг услышал, как с расположенной недалеко от его дома речки доносятся крики о помощи. Не теряя времени, он поспешил к водоему и обнаружил там тонущего мужчину. Полицейский прыгнул в реку и помог тонущему мужчине выбраться на берег.

Оказалось, что это был 69-летний местный житель, который поскользнулся и упал в воду, направляясь в магазин. Полицейский отвез пожилого мужчину домой, после чего отправился на службу.