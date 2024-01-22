В Елабужском районе Татарстана возобновила работу ледовая переправа через Каму

Фото: телеграм-канал Минтранспорта РТ

В Елабужском районе Татарстана сегодня возобновилась работа ледовой переправы через Каму по маршруту село Покровское – поселок Красный Ключ. Об этом сообщила пресс-служба Миндортранса РТ в своем Telegram-канале.

«Переправа будет работать круглосуточно. Допустимая масса автотранспорта – до 3,5 тонны», – говорится в сообщении.

В случае возникновения нештатных ситуаций на дороге за помощью можно обратиться в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 8(843)533-38-88, а также в диспетчерскую службу Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ – 8(843)291-91-91.