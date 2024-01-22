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В Елабужском районе Татарстана возобновила работу ледовая переправа через Каму
В Елабужском районе Татарстана сегодня возобновилась работа ледовой переправы через Каму по маршруту село Покровское – поселок Красный Ключ. Об этом сообщила пресс-служба Миндортранса РТ в своем Telegram-канале.
«Переправа будет работать круглосуточно. Допустимая масса автотранспорта – до 3,5 тонны», – говорится в сообщении.
В случае возникновения нештатных ситуаций на дороге за помощью можно обратиться в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 8(843)533-38-88, а также в диспетчерскую службу Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ – 8(843)291-91-91.
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