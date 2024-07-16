В Елабужском районе Татарстана скорректировали границы территорий

Совет Елабужского района Татарстана на своем заседании принял решение об изменении границ как самого района, так и входящего в его состав Большешурнякского сельского поселения. Документ опубликован на портале правовой информации РТ.

Причиной принятия такого решения названа необходимость привести границы обоих муниципальных образований в соответствие с границей Татарстана с соседней Удмуртской Республикой.

Скриншот решения Совета Елабужского района РТ

Таким образом, часть территории Большешурнякского сельского поселения исключается из его состава как принадлежащая соседнему региону.

За месяц до этого, в середине июня, Совет Елабужского района Татарстана своим решением передал Елабуге часть территории Бехтеревского сельского поселения.