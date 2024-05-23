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В Елабужском районе Татарстана сбит беспилотник
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В Елабужском районе Республики Татарстан был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили местные власти.
По имеющейся информации, воздушная цель была успешно поражена средствами противовоздушной обороны. БПЛА упал, не нанеся при этом никаких разрушений на земле.
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