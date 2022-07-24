В Елабужском районе Татарстана проходит фестиваль иван-чая с флешмобами и концертом

Сегодня в селе Новая Анзирка Елабужского района третий год подряд проходит фестиваль иван-чая. Гости принимают участие в играх, хороводах и песнопениях. Праздник организуют семьи Терешиных и Карповых.

Для гостей праздника подготовили несколько развлекательных площадок. Так, здесь проходит выставка-продажа авторской этнической одежды, эко-продукции, изделий народных промыслов, организована фотовыставка «Чаи Татарстана», работает фото-зона «Народное чаепитие». Гвоздем программы стала концертно-танцевальная программа с песнями, флешмобами, хороводами, народными играми для детей и взрослых. К слову, в этом году на фестиваль съехались фольклорные ансамбли из Нижнекамска, Набережных Челнов, Тукаевского и Елабужского районов Татарстана. Кроме того, посетители могут сами приготовить чайные напитки на специальных деревянных досках.

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

Ежегодно фестиваль собирает более 1500 человек, второй год в нем принимает участие глава Елабужского муниципального района Рустем Нуриев. «Ему близка идея праздника — сохранение народных традиций в таком интерактивном формате», — уточнила «Татар-информу» начальник пресс-службы Елабужского района Екатерина Сайбель.