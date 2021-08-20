В Елабужском районе Татарстана от Covid-19 вакцинировано 55% населения

В Елабужском районе Татарстана продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. По данным на 20 августа, в городе и районе привиты 55% населения. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Для завершения массовой вакцинации и выработки коллективного иммунитета необходимо привить 60% взрослого населения нашего района. Это означает, что в Елабужском районе необходимо вакцинировать 39 967 человек. По состоянию на 20 августа уже привито 21 988 человек, из них вторым компонентом — 16 389 человек», — отметил источник.

Вакцинация проводится в четырех прививочных пунктах города: в поликлинике (ул. Пролетарская, 36, каб. 309), суббота с 8.00 — 13.00, воскресение — выходной день; в офисе врача общей практики (ул. Нечаева, 16а, каб. 7), будние дни с 8.00 — 15.00, суббота, воскресение — выходные дни; во врачебной амбулатории №3 (ул. Городищенская, 3, каб. 8) с 8.00 — 19.00, суббота с 8.00 — 13.00, воскресение — выходной день; а также в травматологическом пункте Елабужской центральной районной больницы, понедельник — суббота с 8.00 до 10.00, воскресенье — выходной день.

Также работают мобильные бригады, которые выезжают в сельские поселения и организации города. Параллельно для удобства граждан по городу работают прививочные пункты, чтобы население могло привиться от коронавирусной инфекции в своем микрорайоне.

«На сегодняшний день в Елабужском районе официально зарегистрировано 2645 случаев коронавирусной инфекции, 86 пациентов получают лечение в госпитале», — проинформировал источник.

По данным оперштаба, в общей сложности в Татарстане провакцинировано 951 273 человека (прирост — 7 010), из них 778 937 получили вторую прививку.