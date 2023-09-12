В Елабужском районе спасатели отправились на помощь бабушкам, которые заблудились в лесу

Вчера днем спасатели ЗПСО №5 выезжали на помощь заблудившимся в лесу женщинам, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В Елабужском районе накануне две женщины в возрасте около 70 лет отправились в лес и потерялись. В течение часа мужчина, который вызвал спасателей, не мог их найти.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На месте спасатели организовали поиск и провели опрос населения. В процессе работ поступила информация, что женщины самостоятельно вышли из леса и добрались домой.

ГУ МЧС России по РТ напоминает, что собираясь в лес, следует обязательно взять с собой заряженный телефон, спички или зажигалку, запас воды и еды, теплые вещи, фонарик. О своем маршруте следует обязательно сообщить близким.