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В Елабужском районе спасатели отправились на помощь бабушкам, которые заблудились в лесу
Вчера днем спасатели ЗПСО №5 выезжали на помощь заблудившимся в лесу женщинам, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
В Елабужском районе накануне две женщины в возрасте около 70 лет отправились в лес и потерялись. В течение часа мужчина, который вызвал спасателей, не мог их найти.
На месте спасатели организовали поиск и провели опрос населения. В процессе работ поступила информация, что женщины самостоятельно вышли из леса и добрались домой.
ГУ МЧС России по РТ напоминает, что собираясь в лес, следует обязательно взять с собой заряженный телефон, спички или зажигалку, запас воды и еды, теплые вещи, фонарик. О своем маршруте следует обязательно сообщить близким.
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