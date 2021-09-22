В Елабужском районе РТ завершается благоустройство территорий по проекту «Наш двор»

Фото предоставлено пресс-службой Елабужского района РТ



В Елабужском районе Татарстана по республиканскому проекту «Наш двор» в 2021 году планируется благоустроить 31 дворовую территорию. Лимит финансирования на текущий год составляет 168,5 млн рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе главы Елабужского района.

«На данный момент дорожные работы полностью завершены в 27 дворах, еще в четырех дворах дорожные работы завершаются, готовность составляет 95%. Их планируется завершить до 30 сентября», — уточнил собеседник агентства.

В 30 дворах произведена установка фонарных столбов. В 21 дворе фонари уже подключены к электросети, еще в девяти дворах планируется подключить их до 27 сентября. Еще в одном дворе поселка Тарловка (ул. Комсомольская, д. 7а) установить столбы освещения предполагается до 30 сентября.

В прошлом году в Елабужском районе РТ было благоустроено 34 дворовые территории. За 2022 год планируется привести в порядок 54 двора. «Лимиты финансирования остаются на уровне 2020 и 2021 годов и будут исходить из количества утвержденных дворов к благоустройству на 2022 год», — отметили в пресс-службе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане определены 200 дворов для благоустройства в 2022 году.