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В Елабужском районе РТ спасли женщин, заблудившихся в лесу во время сбора ягод
Сегодня рано утром поступило сообщение о том, что в Танайском лесу Елабужского района во время сбора ягод заблудились две женщины.
Кроме того, в сообщении указывалось что у заблудившихся в лесу заканчивается зарядка.
После уточнения информации спасатели выехали на место и провели пеший поиск, а также поиск на автомобиле с использованием звуковых сигналов. Работу спасателям затруднял порывистый ветер и проливной дождь.
Через некоторое время спасатели нашли потерявшихся в 1,5 км от стоянки их автомобиля, сопроводили до автомобиля, напоили горячим чаем и передали сотрудникам полиции Елабуги.
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