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Руc Тат
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Происшествия 12 июля 2023 16:28

В Елабужском районе РТ спасли женщин, заблудившихся в лесу во время сбора ягод

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Сегодня рано утром поступило сообщение о том, что в Танайском лесу Елабужского района во время сбора ягод заблудились две женщины.

Фото: Прес-служба ГУ МЧС России по РТ

Кроме того, в сообщении указывалось что у заблудившихся в лесу заканчивается зарядка.

После уточнения информации спасатели выехали на место и провели пеший поиск, а также поиск на автомобиле с использованием звуковых сигналов. Работу спасателям затруднял порывистый ветер и проливной дождь.

Через некоторое время спасатели нашли потерявшихся в 1,5 км от стоянки их автомобиля, сопроводили до автомобиля, напоили горячим чаем и передали сотрудникам полиции Елабуги.

#спасли женщину #МЧС
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