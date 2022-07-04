Играми, хороводом и песнями отметят в Елабужском районе фестиваль иван-чая

24 июля в Елабужском муниципальном районе пройдет фестиваль иван-чая. Праздник для любителей чая, игр, хороводов и песен развернется в селе Новая Анзирка. Об этом «Татар-информу» сообщила его организатор, председатель ТОС Евгения Терешина.

Инициатива проведения фестиваля принадлежит семьям Терешиных и Карповых. Обе семьи около 15 лет назад оставили городскую жизнь и переехали в Новую Анзирку. На протяжении этих лет они занимались сбором, производством и реализацией старинного русского напитка под названием «Иван-чай». За это время они представляли свою продукцию на Спасской ярмарке в Елабужском районе, Грушинском фестивале в Самарской области, региональном конкурсе «Гастрономический сувенир» и других праздниках.

«Традиционно акцент в фестивале иван-чая будет сделан на народных играх, молодецких забавах и непосредственно на самом напитке. Программа события включит ярмарку иван-чая, экопродукции и изделий народных промыслов, конкурсы и розыгрыши, фотозону «Народное чаепитие», фотовыставку "Чаи Татарстана". Также гостям предложат совместное творение чайного напитка (на специальных деревянных досках) и дегустацию чайного напитка на основе иван-чая», – поделилась собеседница агентства.

Фото: Организаторы фестиваля

Также в этом году состоятся мастер-классы по дереву, лозоплетению и ткачеству, выступят фольклорные коллективы из Елабужского, Мамадышского, Заинского и других районов Татарстана.

«Фестиваль приобрел межрегиональный статус: к нам приезжают участники не только из Татарстана, но и из Удмуртии и Башкортостана. В этом году на празднике выступит вокальный коллектив из Удмуртии «Преображение». Из Мамадышского района приедет Владимир Пестерев, сочинивший песни про иван-чай и Анзирку. Также ждем барда Антона Неймышева из села Костенеево, Веру Мурумову из танайского ансамбля „Зоренька“, а из Набережных Челнов — народный ансамбль „Калинушка“ и других», — поделилась организатор события Евгения Терешина.

Фестиваль проводится при поддержке Управления культуры Елабужского района РТ.