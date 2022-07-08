Сразу пять школьных столовых отремонтируют в Елабужском районе к новому учебному году

В пяти школах Елабужского района Татарстана в этом году проведут капитальный ремонт пищеблоков по республиканской программе. Из бюджета на эти цели выделено 27,7 млн рублей.

Новые столовые появятся в общеобразовательных школах № 1, № 2, № 3, № 10 и в Лекаревской школе, уточнили «Татар-информу» в администрации района.

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

Техническим заказчиком ремонтных работ выступил ГКУ «ГИСУ РТ». На данный момент строители выполняют работы по внутренней отделке помещений — ремонтируют пол, занимаются отделкой стен, заменой дверных блоков, сантехнических приборов, систем водоснабжения и электроснабжения.

На данный момент работы на всех пяти объектах выполнены на 40%, сообщили в администрации.