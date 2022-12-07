В Елабужском районе РТ открылось новое здание исполкома

В Елабужском районе РТ состоялось открытие административного здания исполнительного комитета Костенеевского сельского поселения. На работы было направлено более 8,4 млн рублей, из них 1,2 млн было выделено из местного бюджета на парковку, стоянку и видеонаблюдение, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района.

В одноэтажном здании созданы условия для комфортной работы сотрудников и приема населения. В новостройке размещены кабинет главы сельского поселения, бухгалтерия, архив, санузел, котельная. Также предусмотрена доступная среда. Фасад выполнен из облицовочного силиконового кирпича.

Общая площадь земельного участка составляет 1,1 тыс. квадратных метров, площадь здания — 97 квадратов. Заказчиком выступил ГКУ «ГИСУ РТ», генподрядчиком — ГУП РТ «Татлизинг».

На открытии глава района Рустем Нуриев поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве административного здания, и отметил, что оно построено в рамках госпрограммы, реализуемой при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова.

Перерезать красную ленту также помог председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин, а артисты украсили своими номерами церемонию открытия.