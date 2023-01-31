В Елабужском районе РТ откроется новый зерносушильный комплекс

В ближайшее время на территории Елабужского района РТ откроется новый зерносушильный комплекс. Сегодня идут пуско-наладочные работы, к открытию планируют облагородить территорию. Объем инвестиций — 70 млн рублей, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации муниципального образования.

У «Агротехнологий» в этом году запланирован масштабный план полевых работ — обработать нужно больше 6,5 тыс. гектаров. Собранное зерно будет проходить обработку на новом комплексе. У подобной установки есть ряд особенностей. Так, зерноочистительная машина и сушилка могут работать в двух режимах: семенном и товарном. Двумя нажатиями кнопок меняется логика работы оборудования и температурный режим сушки. Это позволяет зерну тщательнее и бережнее очищаться и сушиться — семена меньше травмируются.

Кроме того, комплекс может функционировать круглосуточно, но в ночное время достаточно всего двух человек для полноценной работы.

На зерносушильном комплексе может храниться 550-600 тонн сырого зерна и 200-250 тонн сухого.