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Происшествия 8 ноября 2024 20:22

В Елабужском районе РТ на пожаре в частном доме погиб мужчина

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В Елабужском районе РТ на пожаре в частном доме погиб мужчина
Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Елабужском районе Татарстана на пожаре в частном доме погиб мужчина.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Татарстану, в селе Танайка на улице Центральная произошëл пожар в частном бревенчатом доме.

В результате пожара сгорела комната в жилом доме и погиб 61-летний хозяин.

Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

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