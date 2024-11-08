Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Елабужском районе РТ на пожаре в частном доме погиб мужчина
В Елабужском районе Татарстана на пожаре в частном доме погиб мужчина.
Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Татарстану, в селе Танайка на улице Центральная произошëл пожар в частном бревенчатом доме.
В результате пожара сгорела комната в жилом доме и погиб 61-летний хозяин.
Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников