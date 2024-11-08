В Елабужском районе РТ на пожаре в частном доме погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Елабужском районе Татарстана на пожаре в частном доме погиб мужчина.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Татарстану, в селе Танайка на улице Центральная произошëл пожар в частном бревенчатом доме.

В результате пожара сгорела комната в жилом доме и погиб 61-летний хозяин.

Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.