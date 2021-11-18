В Елабужском районе появятся два крупных животноводческих комплекса

В Елабужском районе Татарстана в 2022 году планируется проектирование и строительство двух крупных животноводческих комплексов. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал глава района Рустем Нуриев.

Одним из инвесторов стало предприятие «Аммоний Агротехнологии», которое в этом году приобрело 6 тыс. га земель, в перспективе планируется обработка 15 тыс. га, в 2022 году — проектирование животноводческого комплекса на 2,5 тыс. голов молочного стада.

Помимо этого, достигнута договоренность с компанией «Камский Бекон» о реализации проекта строительства животноводческого комплекса по производству мяса КРС на территории Елабужского района.

Также в будущем году продолжится строительство второй очереди еще одного животноводческого комплекса на 1,1 тыс. голов.

«В 2020 году в район был привлечен новый крупный инвестор ООО „Мир“, который построил первую очередь животноводческого комплекса на 1,1 тыс. голов. Благодаря этому поголовье коров в районе по сравнению с прошлым годом выросло на 34%, удои молока — на 56%. На сегодняшний день поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве составляет 1,1 тыс. голов, из них 928 дойного стада», — отметил Нуриев.

В связи со сложившимися неблагоприятными погодными условиями и нехваткой кормов в этом году строительство второй очереди животноводческого комплекса на 1,1 тыс. голов перенесено на 2022-й.