В Елабужском районе по проекту «Наш двор» благоустроят 39 территорий

В рамках республиканского проекта «Наш двор» в 2022 году планируется привести в порядок 39 дворов в Елабужском районе — на восемь больше, чем в 2021-м. Об этом на IX сессии четвертого созыва Совета Елабужского района сообщил глава района Рустем Нуриев.

«Эта программа помогает выстраивать диалог с населением и положительно влияет на настроение граждан. Выражаю благодарность нашему Президенту республики Рустаму Нургалиевичу Минниханову за возможность участия в этой программе», — отметил он.

Нуриев рассказал, что в 2021 году район столкнулся с рядом проблем в области ЖКХ и благоустройства. В том числе это касается строительства комфортного современного многоквартирного жилья, повышения энергоэффективности домов и внешнего вида зданий в рамках программы капремонта. Также в густонаселенных районах не хватает рекреационных зон, а в МУП «Благоустройство и озеленения» наблюдается дефицит техники.

По словам главы муниципалитета, ввод жилья в Елабужском районе в основном осуществляется за счет индивидуальной жилищной застройки.

«Сейчас мы ориентируемся на строительство комфортного современного жилья. Как пример — новый микрорайон „Адымнар“, заказчиком которого является предприятие „Домкор“, и 18-этажный многофункциональный центр „Синергия“ (заказчик — ОЭЗ „Алабуга“), два многоквартирных дома по линии ГЖФ — для социальной ипотеки, работников предприятия „Татнефть“. Ввод жилья в эксплуатацию запланирован в текущем году. Это позволяет довести объем ввода жилья до 70 тыс. квадратных метров — что на 20 тыс. квадратов больше, чем в 2020 году», — сообщил градоначальник.

По программе «Формирование комфортной городской среды» в самом густонаселенном микрорайоне города после открытия сквера «Сад у дома» был создан «Георгиевский парк», добавил он.