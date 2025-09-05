news_header_top
Общество 5 сентября 2025 17:46

В Елабужском районе открылся обновленный по нацпроекту Кадровый центр «Работа России»

Фото: Центр занятости населения Республики Татарстан

Открытие модернизированного Кадрового центра «Работа России» состоялось 3 сентября 2025 года в Елабужском районе Республики Татарстан. Об этом сообщает Центр занятости населения РТ.

В торжественной церемонии приняли участие начальник отдела социальной защиты Ольга Колесникова, исполняющая обязанности заместителя руководителя исполкома района по экономическому развитию Светлана Карлина, а также представители местных работодателей.

Центр оснащен современной техникой и удобной мебелью, созданы комфортные зоны для консультаций, обучающих семинаров и работы с электронными сервисами. С начала года здесь проведено 17 ярмарок вакансий, а база вакансий насчитывает 9688 рабочих мест.

Карьерные консультанты внедряют новые технологии и предлагают комплекс услуг для различных категорий граждан: предпенсионеров, лиц, отбывших наказание, молодых специалистов, инвалидов и женщин с детьми дошкольного возраста.

В центре также открыт архив для хранения и учета документов.

Модернизация Кадрового центра «Работа России» проводится в рамках национального проекта «Кадры».

#нацпроекты #национальные проекты #кадры #центр занятости населения #елабуга
