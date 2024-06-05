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В Елабужском районе молодого мужчину насмерть сбила иномарка
Трагедия произошла ранним утром 5 июня на подъезде к Елабуге. По предварительным данным 24-летний водитель автомобиля Geely не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на 36-летнего пешехода, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
В ведомстве отметили, что пешеход в темное время суток вне населенного пункта двигался по проезжей части дороги, не имея при себе каких-либо световозвращающих элементов на одежде.
В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.
В связи с этим ДТП Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Водителям необходимо выбирать безопасный скоростной режим, а пешеходам – использовать световозвращающие элементы в темное время суток для обеспечения своей безопасности.
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