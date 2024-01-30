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В Елабужском районе иномарка столкнулась с грузовиком, пассажирка легковушки погибла
В елабужском районе произошло смертельное ДТП с грузовиком, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
На М7, по предварительным данным, Mazda врезалась в барьерное ограждение, после чего столкнулась с грузовой «ГАЗелью».
В результате аварии пассажирка иномарки погибла на месте, еще одного пассажира легкового авто госпитализировали.
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