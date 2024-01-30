В Елабужском районе иномарка столкнулась с грузовиком, пассажирка легковушки погибла

В елабужском районе произошло смертельное ДТП с грузовиком, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

На М7, по предварительным данным, Mazda врезалась в барьерное ограждение, после чего столкнулась с грузовой «ГАЗелью».

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

В результате аварии пассажирка иномарки погибла на месте, еще одного пассажира легкового авто госпитализировали.