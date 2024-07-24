news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 24 июля 2024 17:38

В Елабужском районе грузовик сбил подростка на мопеде, он скончался в больнице

Скопировать ссылку

В Елабужском районе произошло смертельное ДТП с участием автокрана, сообщили в Прокуратуре РТ.

По предварительным данным, накануне вечером на трассе «Елабуга-Гари-Абалачи» грузовик столкнулся с мопедом, за рулём которого сидел несовершеннолетний парень.

Молодого человека с места аварии увезли медики, но он скончался в больнице от полученных травм.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту смертельного ДТП. Возбуждено уголовное дело.

#смертельное дтп
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2