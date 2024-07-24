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В Елабужском районе грузовик сбил подростка на мопеде, он скончался в больнице
В Елабужском районе произошло смертельное ДТП с участием автокрана, сообщили в Прокуратуре РТ.
По предварительным данным, накануне вечером на трассе «Елабуга-Гари-Абалачи» грузовик столкнулся с мопедом, за рулём которого сидел несовершеннолетний парень.
Молодого человека с места аварии увезли медики, но он скончался в больнице от полученных травм.
Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту смертельного ДТП. Возбуждено уголовное дело.
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