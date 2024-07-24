В Елабужском районе грузовик сбил подростка на мопеде, он скончался в больнице

В Елабужском районе произошло смертельное ДТП с участием автокрана, сообщили в Прокуратуре РТ.

По предварительным данным, накануне вечером на трассе «Елабуга-Гари-Абалачи» грузовик столкнулся с мопедом, за рулём которого сидел несовершеннолетний парень.

Молодого человека с места аварии увезли медики, но он скончался в больнице от полученных травм.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту смертельного ДТП. Возбуждено уголовное дело.