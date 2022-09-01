В Елабужском политехническом колледже открылся производственный центр «Профессионалитет»

В Елабужском политехническом колледже сегодня открылся образовательно-производственный центр «Профессионалитет» кластера «Машиностроение». Обучение начнется для 250 студентов по трем направлениям подготовки. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

«Обучение будет проходить по таким направлениям подготовки, как “Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования”, “Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств” и “Электрические станции, сети и системы”», – рассказали в министерстве.

Проект «Профессионалитет» направлен на сокращение сроков подготовки специалистов, предполагает замену части теории практическими занятиями, например обучением на предприятии работодателя.

По этому проекту Елабужский политехнический колледж сотрудничает с предприятиями особой экономической зоны «Алабуга». Студентам будет предоставлена практика с первого курса на современном оборудовании, бесплатное обучение, а затем гарантированное трудоустройство на предприятиях работодателя.

Для студентов федерального проекта «Профессионалитет» открылись 70 кластеров в 42 регионах России.