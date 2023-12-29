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В елабужском парке «Чебурашка» появился шестиметровый дракон
Символизирующего новый 2024 год шестиметрового зеленого дракона возвели в парке «Чебурашка». На создание фигуры понадобилось 9 куб. метров снега, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Елабужского района РТ.
Традиционно снежную фигуру вырезали из снега и окрасили в зеленый цвет. Поскольку скульптура большая и в ней множество деталей, понадобилось много часов кропотливой работы специалистов.
Автором дракона стал елабужский художник Виктор Селиверстов, который с большим вдохновением работал над скульптурой. Сегодня гордый и уверенный дракон расположился неподалеку от Центральной елки и заметен со всех сторон парка.
Согласно китайским представлениям, дракон символизирует проницательность, честь и благородство. Считается, что зеленый дракон имеет хорошую энергию, которая олицетворяет возрождение и рост.
Годом ранее у центральной елки в Елабуге красовался пятиметровый снежный кролик с морковкой в лапах.
Фото: пресс-служба Елабужского района РТ.
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