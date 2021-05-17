Елабужский музей-заповедник проведет арт-симпозиум по современному искусству

Елабужский государственный музей-заповедник организует ХVI Международный арт-симпозиум по современному искусству «Тепло родного дома». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе музея.

«Тематика симпозиума включает в себя художественную интерпретацию национальных традиций разных народов мира сквозь призму творчества художников, проживающих в различных регионах России и других стран», — подчеркнули в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что к участию приглашаются исключительно члены художественных и творческих союзов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.

Творческие работы могут быть выполнены в технике живописи, графики уникальных авторских и декоративно-прикладных техниках в соответствии с темой симпозиума. Организация приветствует работы, написанные в реалистической манере изображения.

Созданные участниками в процессе проекта произведений на заданную тематику будут переданы в фонды Елабужского государственного музея-заповедника для пополнения Музейного фонда Российской Федерации.

Заявки на участие принимаются до 10 июня, а сам арт-симпозиум «Тепло родного дома» пройдет с 12 по 21 июля 2021 года.