В Елабужском музее-заповеднике откроется выставка с подборкой шедевров мозаики

Сегодня, 7 июля, в Музее современного этноискусства Елабужского государственного музея-заповедника откроется выставка «„Акварели“ из натурального камня».

«Всего в экспозиции будет представлено 80 экспонатов», — уточнила в беседе с «Татар-информом» пресс-секретарь информационно-издательского отдела ЕГМЗ Евгения Поликарпова.

Среди ассортимента представленных изделий посетители смогут полюбоваться каменными шарами, шкатулками, каминными приборами, часами, канделябрами и просто художественными композициями.

Выставка также познакомит гостей с подборкой шедевров мозаики, над которой команда молодых художников из Сыктывкара во главе с художником Анатолием Сорокиным трудилась не один год.

«Творческая группа создавалась в течение 15 лет. Две художницы, Анастасия Вагнер и Зоя Третьякова, являются выпускницами факультета искусств Сыктывкарского университета. При этом обработку камня не знал никто. Все, в том числе Игорь Худяков, Мария Александрова, работы которых будут представлены на выставке, обучались у Анатолия Сорокина индивидуально. В целом обучение прошли около 20 человек, но только четверо смогли стать мастерами», — уточнила собеседница агентства.

В последние годы одним из основных направлений творческого объединения стало создание картин-панно. Мастера собирают их из тонких пластинок агата, долерита, гондита, кахолонга, лазурита, пачвожского мрамора, переливта, родонита, серпентинита, чароита, яшмы строго по нужному цвету и текстуре таким образом, что между элементами невозможно заметить шов.

Техника отличается трудоемкостью и требует от автора терпения и выдержки, ведь каждое панно состоит из пяти тысяч и более фрагментов, которые подгоняются друг к другу, шлифуются и полируются.

На изготовление одного изделия уходит несколько месяцев кропотливого труда, зато итог поражает воображение совершенством и неповторимостью. Среди работ будут представлены реплики произведений мастеров живописи: Михаила Врубеля, Ивана Айвазовского, Владимира Боровиковского.