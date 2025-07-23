В Елабужском лесничестве усилили противопожарную защиту лесов

На территории лесного фонда Елабужского лесничества активно реализуется комплекс мер по предотвращению лесных пожаров. Основное внимание специалисты уделяют созданию минерализованных полос, которые помогают сдерживать распространение огня. В 2025 году уже проложено и обслужено 110 километров таких защитных линий. Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства РТ.

Кроме этого, проведены работы по ремонту и установке 19 аншлагов с информацией о мерах пожарной безопасности и защите лесов. Также обустроено и восстановлено 13,5 километра лесных дорог, необходимых для оперативного реагирования в случае возгораний.

«Мы продолжаем активную разъяснительную работу с населением. Распространяем памятки, листовки, брошюры о правилах поведения в лесу и о том, какая ответственность предусмотрена за нарушение противопожарных требований», – отметила заместитель руководителя–лесничего ГКУ РТ «Елабужское лесничество» Евгения Клеткина.

Защита лесов соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».