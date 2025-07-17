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Общество 17 июля 2025 14:21

В Елабужском институте КФУ завершились «Университетские смены» для школьников из ЛНР

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В Елабужском институте КФУ завершились «Университетские смены» для школьников из ЛНР
Фото: ©&nbsp;Денис Сипайлов \ пресс-служба КФУ

В лагере «Буревестник» при Елабужском институте КФУ прошло торжественное закрытие смены «Вместе – целая страна», организованной в рамках всероссийского проекта «Университетские смены». Участниками стали 98 школьников из городов Луганской Народной Республики.

Программа, реализуемая Минобрнауки России, Минпросвещения РФ, «Росмолодежью» и «Движением первых», помогла ребятам познакомиться с вузовской жизнью, образовательными направлениями, научной деятельностью и студенческой средой Казанского федерального университета.

Фото: © Денис Сипайлов \ пресс-служба КФУ

Школьники посещали занятия по математике, информатике, робототехнике, педагогике, а также побывали на экскурсии на заводе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Особое внимание в смене было уделено профориентации и развитию интереса к современным профессиям.

«"Университетские смены" — это возможность для ребят из новых регионов почувствовать поддержку, сделать осознанный выбор профессии и узнать больше о возможностях высшего образования в Татарстане», — отметил президент КФУ Рияз Минзарипов.

Фото: © Денис Сипайлов \ пресс-служба КФУ

На торжественном закрытии смены участников поприветствовала заместитель директора Елабужского института КФУ Дарья Касаева. Завершился вечер концертной программой, прощальными словами от вожатых и вручением сертификатов всем участникам смены.

Многие школьники выразили желание вернуться в Елабужский институт.

#елабужский институт кфу #школьники #лагерь
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