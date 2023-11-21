В Елабужском доме-интернате для пожилых начали шить повязки «свой-чужой» для бойцов

Активисты отряда «Алтын яшь» Елабужского дома-интерната для престарелых и инвалидов вместе с куратором Светланой Исмагиловой шьют повязки «свой-чужой» для бойцов специальной военной операции. Необходимые материалы предоставляются куратором общественного движения «Дома ждут» города Елабуги Натальей Рябушевой.

Всего дом-интернат подготовил и передал 358 красных опознавательных повязок. Таком образом пожилые люди вносят свой посильный вклад в помощь бойцам и продолжат это делать и в дальнейшем.

Тем временем елабужские молодогвардейцы организовали мастер-класс для школьников по изготовлению окопных свечей и плетению маскировочных сетей для военнослужащих.

В мастер-классе приняли участие ученики средней школы №3. Активисты объяснили и показали разные техники плетения маскировочных сетей и изготовления окопных свечей. Ребята проявили особый интерес и с удовольствием погрузились в процесс.

Как сообщает руководитель Елабужского местного отделения ТРО ВОО Роман Епанешников, для военнослужащих сейчас очень нужны окопные свечи в большом количестве. Сегодня требуются и волонтеры для изготовления свечей и поэтому важен вклад каждого. Так, в гуманитарной мастерской объединились люди разных возрастов от семи до 82 лет.

В пресс-службе Елабужского района «Татар-информу» сообщили, что на сегодняшний день от муниципального образования отправлено почти 210 тонн гуманитарного груза.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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