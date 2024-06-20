В елабужском «Адымнаре» прошел урок цифровой грамотности

Урок цифровой грамотности и кибербезопасности прошел в полилингвальном образовательном комплексе «Адымнар – Алабуга». Занятие по теме «Правила размещения объявлений. Безопасные покупки» для учеников провели замминистра юстиции РТ Надежда Рагозина и начальник отдела правовой информатизации и компьютерных систем Минюста Адель Сафин.

Ребятам рассказали об информационной безопасности, о правилах поведения в интернет-пространстве, фильтрации контента и особенностях ведения личных страниц в соцсетях. Особое внимание уделили интернет-сервисам для размещения объявлений. В процессе активного обсуждения сделали выводы и вывели формулу интернет-безопасности, сообщает Минюст РТ.

Уроки по кибербезопасности проходят в рамках просветительского проекта «Цифровой ликбез». Формирование навыков безопасного поведения в интернете у подрастающего поколения соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.