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В елабужском «Адымнаре» прошел урок цифровой грамотности
Урок цифровой грамотности и кибербезопасности прошел в полилингвальном образовательном комплексе «Адымнар – Алабуга». Занятие по теме «Правила размещения объявлений. Безопасные покупки» для учеников провели замминистра юстиции РТ Надежда Рагозина и начальник отдела правовой информатизации и компьютерных систем Минюста Адель Сафин.
Ребятам рассказали об информационной безопасности, о правилах поведения в интернет-пространстве, фильтрации контента и особенностях ведения личных страниц в соцсетях. Особое внимание уделили интернет-сервисам для размещения объявлений. В процессе активного обсуждения сделали выводы и вывели формулу интернет-безопасности, сообщает Минюст РТ.
Уроки по кибербезопасности проходят в рамках просветительского проекта «Цифровой ликбез». Формирование навыков безопасного поведения в интернете у подрастающего поколения соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
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